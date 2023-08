Um princípio de incêndio, às 8h desta quinta-feira (24), atingiu torre de resfriamento do Instituto do Coração (Incor) na capital paulista. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas e o fogo foi contido por volta das 9h.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) informou que não houve feridos, nem a necessidade de interrupção dos atendimentos e que está apurando as causas. Segundo o HCFMUSP , o fogo foi rapidamente contido pela brigada de incêndio do complexo e pelos bombeiros.

Em 2019, as torres de resfriamento do Incor também foram atingidas por um incêndio. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre externa ao prédio. As chamas duraram apenas 10 minutos, sendo controladas pela própria brigada de incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada.

*Matéria alterada às 13h10 para acréscimo de informação (último parágrafo).

