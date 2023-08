SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo recuperou nesta terça-feira (22) um caminhão-cegonha com 11 carros roubados na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no Vale do Paraíba. Dois homens foram presos.

A cegonheira foi encontrada em Caçapava, na mesma região. Os policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior encontraram também o celular do caminhoneiro e outro carro roubado, que era usado pelos criminosos.

Os dois homens tentaram fugir ao serem abordados, mas foram perseguidos e presos. Eles tinham antecedentes criminais por roubo, receptação e associação criminosa.

Em junho, a Polícia Civil paulista também interceptou um caminhão-cegonha com dez carros com queixas de roubo ou furto. Os veículos estavam sendo transportados do Rio de Janeiro para revenda em São Paulo.

A apreensão ocorreu em um posto de combustíveis na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos (a 97 km de SP). O motorista foi preso por receptação.

Na ocasião, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) informou que policiais da 1ª Delegacia Divecar ?especializada na investigação de roubo e furto de veículos? passaram a observar o crescente aparecimento em São Paulo de veículos com queixas de crime do estado do Rio de Janeiro.