SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma embarcação com cinco ocupantes naufragou na manhã desta quinta-feira (24) no Rio Purus, no município de Prainha (PA).

O barco de pequeno porte foi atingido na parte traseira por uma balsa antes de naufragar, por volta das 5h, segundo informações preliminares da Defesa Civil.

Dois tripulantes e uma mulher acompanhada de duas crianças estavam na embarcação.

A mulher sobreviveu, assim como a criança mais velha, mas os dois tripulantes e o bebê não tinham sido encontrados até o começo da tarde.

A balsa que causou o acidente não parou para prestar socorro às vítimas, segundo informações de testemunhas.

Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Marinha foram acionados para a ocorrência. O UOL entrou em contato com os dois órgãos e aguarda atualizações sobre as buscas.