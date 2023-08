SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um modelo de 23 anos desapareceu na quarta-feira (23) após mergulhar na praia do Recreio, na zona oeste do Rio.

Jeferson Gomes foi visto pela última vez por volta das 13h15, no Posto 9, disse a família do modelo em um comunicado nas redes sociais.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região para encontrá-lo desde ontem.

O trabalho de busca está sendo realizado pelo Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca, informou o Corpo de Bombeiros.

A corporação esclareceu que a equipe atua com aeronaves, drones e mergulhadores.

"Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde as 13h15 de ontem, após mergulhar na praia do Recreio, no Posto 9. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações e rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", afirmou a família em comunicado nas redes sociais.

Em tom de despedida, Luanda Gomes, irmã do modelo, escreveu que gostaria de agradecer a todos que estão enviando apoio. "Queria poder abraçar cada um por todo carinho. Uma coisa é certa, meu irmão veio para brilhar e ele brilhou muitos nos seus 23 anos", publicou.