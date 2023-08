SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta e deixou o hospital Vila Nova Star, na cidade de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (24).

Bolsonaro havia sido internado na manhã de quarta (23) para a realização de exames de rotina. O ex-presidente deu entrada na unidade por volta das 8h40.

Segundo o advogado Fábio Wajngarten, a internação estava relacionada à facada de 2018. O advogado disse ainda que Bolsonaro foi acompanhado pelos médicos Maurício Wajngarten e Antonio Macedo. "Amanhã saberemos", disse Wajngarten ao UOL sobre o resultado dos exames.

Ainda de acordo com o advogado, o ex-presidente volta para Brasília ainda na tarde de hoje. Na sexta-feira, deve seguir para Barretos, no interior de São Paulo, para participar da Festa do Peão.

Exames de rotina pretendem avaliar a condição clínica do ex-presidente, "principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo".

Desde que foi esfaqueado em um ato de campanha, em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado ao menos sete vezes em períodos em que passou por crises pessoais, de governo e familiares.

Ele já passou por quatro cirurgias em decorrência do atentado. Em junho, o ex-presidente já havia feito uma bateria de exames na capital paulista - nenhum deles apontou anormalidades.