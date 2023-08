SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um foragido da Justiça, de 29 anos, tentou se esconder da polícia embaixo de um sofá, mas deixou o pé para fora e foi preso em Serra, no Espírito Santo.

O vídeo mostra o pé do homem para fora embaixo do sofá enquanto agentes estão em volta do móvel, já sabendo que ele estava ali. Após alguns segundos, o homem é retirado do sofá pelos policiais.

Foragido após a saída temporária em fevereiro de 2022, o homem possui condenação de 14 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e roubo, segundo o chefe da DHPP (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Serra, o delegado Rodrigo Sandi Mori. Além disso, ele também responde a um processo de homicídio ocorrido em março de 2012.

Ele foi encaminhado à prisão e está à disposição da Justiça.