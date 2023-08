O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), segue prestando assistência aos municípios de Teófilo Otoni e Itambacuri, no Vale do Rio Doce, região atingida por intensa chuva de granizo na noite da última segunda-feira (21). Ao todo, a Defesa Civil Estadual enviou mais de 300 itens para ajuda às famílias afetadas pelo temporal.

Para Teófilo Otoni, a Defesa Civil enviou 200 telhas, 60 kits de higiene, três rolos de lona de 60x8m e 25 sacos de roupa para serem distribuídas para os moradores.

Para famílias afetadas em Itambacuri, foram disponibilizadas cem telhas, dez sacos de roupa e três rolos de lona de 60x8 metros.

Agente da 15ª Regional de Defesa Civil, o primeiro sargento Vanderci Aparecido Teófilo Elias explica que o apoio do Estado teve início imediato.

“Assim que o gabinete de crise foi instalado e o município decretou situação de emergência organizamos, junto à equipe do depósito central da Cedec, o envio de material de ajuda humanitária para a população afetada pelo temporal. E esse apoio do Estado vai continuar até quando for o necessário”, garante.

Balanço

Chuvas intensas, rajadas de vento e pedras de granizo atingiram Teófilo Otoni e Itambacuri na última segunda, resultando em pontos de alagamentos, quedas de árvores e destelhamento de residências.

Até o momento, cerca de 800 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Vale do Rio Doce, deixando 19 moradores desabrigados e outros 65 desalojados.

A Defesa Civil de Itambacuri já recebeu mais de trezentos chamados de ajuda e emergência, o que demonstra a gravidade da situação. Além disso, mais de 15 mil habitantes ficaram sem energia elétrica e abastecimento de água.

No entanto, o abastecimento de água já foi restabelecido e os hospitais Bom Samaritano e Doutor Raimundo Gobira, ambos localizados em Teófilo Otoni e atingidos pelo temporal, já estão atendendo normalmente.