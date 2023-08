SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policias militares encontraram nesta segunda-feira (28) nove pessoas mortas, sendo quatro adultos e cinco crianças, na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador (BA).

Os corpos estavam divididos em duas casas, sendo que em um imóvel foram encontradas duas mulheres sem vida; as outras vítimas estavam em um segundo imóvel. As informações são da Polícia Militar. O caso ocorreu no Núcleo Colonial JK, próximo à Escola Municipal Arnaldo Souza Prado.

Pelo menos seis corpos estavam carbonizados. Os imóveis onde as vítimas estavam também foram incendiados, na zona rural do município.

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada com aproximadamente 55% do corpo queimado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para o HGE (Hospital Geral do Estado) de Salvador. A instituição ainda não informou um boletim médico da paciente.

As causas da morte ainda não foram estabelecidas pelos investigadores, que não descartam a hipótese de chacina.

O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que informou que equipes da perícia e de atendimento estão no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Mata de São João, pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.