SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Consultada pela CBF, a Policia Militar deu aval para que o dérbi entre Corinthians e Palmeiras, além de São Paulo e Coritiba, ocorressem no mesmo dia, domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Palmeiras começa às 16h, na Neo Química Arena, na zona leste.

Mais tarde, às 20h30, o São Paulo enfrenta o Coritiba no Morumbi, na zona oeste.

A PM garantiu a segurança para ambos os eventos e reforçará as principais estações de transporte coletivo para evitar qualquer intercorrência entre torcidas.

A corporação vê como baixa a probabilidade de confronto entre torcidas devido os horários distintos dos jogos e em pontos extremos da cidade de São Paulo. Ainda assim, a PM contará com policiais em atividade DEJEM, Batalhões de Ações Especiais e Unidades especializadas do Comando de Policiamento de Choque.

A Secretaria de Segurança da cidade de São Paulo foi procurada pelo UOL e a instituição não prevê aumento de fluxo ou risco de sobrecarregar as estações e vagões do metrô, já que os horários e locais são distintos.

A CBF consultou a Policia Militar e manteve o dérbi e o duelo do São Paulo para o mesmo dia. Segundo apurou o UOL, a situação foi estudada e uma mudança de data foi cogitada. Entretanto, a CBF se sentiu confiante após a Polícia Militar garantir a segurança para os jogos.

Os jogos da semifinal do Brasileirão Feminino, porém, mudam de domingo para sábado (2). Corinthians e Santos jogam na capital paulista, enquanto Ferroviária e São Paulo duelam em Araraquara, ambos às 10h30.

Confira a nota da Policia Militar na íntegra

"Nos dias de jogos de futebol, mediante planejamento e integração de ativos operacionais, é realizada Operação Policial-Militar para intensificar o policiamento nas imediações dos estádios, para melhor atender a população local e aos torcedores, e, principalmente, suportar eventual aumento da demanda decorrente do maior fluxo de pessoas na região.

Esse planejamento prevê reforço policial, com emprego de ativos operacionais de outras Unidades, policiais escalados em Atividade DEJEM, Batalhões de Ações Especiais e Unidades especializadas do Comando de Policiamento de Choque.

Essa estratégia visa proporcionar também a intensificação do policiamento nas

imediações das Estações de Metrô e Terminais de ônibus que atendem toda a região metropolitana, com o objetivo de manter e preservar a Ordem Pública.

Como os jogos previstos para o próximo domingo ocorrerão em horários distintos e em pontos extremos da cidade, presume-se que a probabilidade de encontro e confronto das torcidas seja baixa, todavia os serviços de inteligência policial e os reforços já acima mencionados nas principais estações de transporte coletivo tendem a mitigar qualquer intercorrência negativa.

Quanto ao policiamento na região do Autódromo José Carlos Pace - "Interlagos", onde ocorrerá o evento The Town, o planejamento da Operação Policial Militar está concluído e o policiamento abrangerá os trajetos do público, em especial os acessos de entrada e saída do evento, utilizando-se dos policiais do batalhão da área, com o reforço dos outras unidades."