SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de Fausto Silva, outro paciente recebeu um órgão do mesmo doador que cedeu o coração ao apresentador. A informação foi divulgada por Luciana Cardoso, mulher de Faustão, nesta segunda-feira (28), no Instagram.

Ela agradeceu "a essa família abençoada" por permitir que "não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação".

Em sua publicação, Cardoso disse que o procedimento aconteceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Faustão passou por cirurgia de transplante de coração no fim de semana. Também afirmou que a doação do órgão foi feita através do Sistema Único de Saúde, o SUS.

"Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor [doador] outro órgão e sua segunda chance na vida", ela escreveu.

A mulher de Faustão deu as informações em uma carta aberta de agradecimento aos médicos e enfermeiros que cuidaram do apresentador. Ela ainda disse que o marido foi incluído na fila para o transplante no dia 8 de agosto -informação que tinha sido mantida em sigilo por decisão da família.

No último fim de semana, Faustão foi submetido à cirurgia de transplante de coração. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ele contou com uma combinação de fatores técnicos para receber o coração de um doador, no domingo (27).

A Central de Transplantes do Estado de São Paulo realizou a oferta de um coração à equipe transplantadora responsável por Faustão. Após avaliação, os médicos aceitaram o órgão e iniciaram a captação e implante.

A seleção gerada para esse coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Entre os potenciais receptores, quatro tinham prioridade devido à gravidade das suas condições de saúde. O apresentador ocupava a segunda posição nesta seleção.

A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta seguiu para o segundo paciente, que era Faustão. Recusas podem ocorrer devido a potenciais incompatibilidades entre receptor e doador.