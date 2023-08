SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia civil do Rio de Janeiro indiciou o motorista que matou o personal Hitallo Muller Azevedo por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Hitallo atendia a modelo e influenciadora Gracyanne Barbosa, além de outros clientes.

O acidente ocorreu na noite do dia 26 de julho, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando um carro atingiu a motocicleta do personal.

O condutor do automóvel estava embriagado, dirigia em alta velocidade e na contramão, segundo a investigação. Além da moto de Hitallo, o carro ainda se chocou contra outros três veículos que estavam estacionados. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu.

No decorrer da investigação, os agentes ouviram testemunhas e analisaram imagens de câmeras de segurança e laudos periciais, entre outras diligências. Ainda segundo a polícia, não houve dúvida quanto à responsabilidade criminal do autor.

O inquérito foi relatado e enviado ao Ministério Público.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista, mas o espaço segue aberto.

Gracyanne lamentou a morte de Hitallo no início do mês, quando escreveu: "Peço para todos aqueles que assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com Hitallo ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, queremos justiça", disse.