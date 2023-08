LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Um imigrante brasileiro foi agredido e morto após uma briga de trânsito em Quarteira, no Algarve, um dos principais destinos turísticos de Portugal, na noite de segunda-feira (28).

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a discussão, Amandio Júnior, 44, estava atravessando a rua na faixa de pedestres com um amigo, também brasileiro, quando um motociclista se aproximou em alta velocidade em direção à dupla.

Conhecido pelos amigos como Juninho, o imigrante teria reclamado do comportamento do condutor, que desceu do veículo. A discussão então escalou para um confronto físico.

Em entrevista à CNN Portugal, um amigo da vítima que testemunhou a ação -e não teve o nome divulgado- afirmou que o motociclista desferiu um soco e aplicou um mata-leão em Amandio Júnior, que ficou desacordado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que agentes da GNR (Guarda Nacional Republicana) chegaram a socorrer a vítima, aplicando técnicas de ressuscitação com o brasileiro ainda caído na rua, uma das mais movimentadas da região.

Amigos de Juninho relatam que a ambulância do Inem (Instituto Nacional de Emergência Médica) levou mais de 40 minutos para chegar. O brasileiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motociclista foi detido pela polícia, que agora investiga o caso. Segundo informações do jornal Correio da Manhã, trata-se um cidadão português, atualmente residente na França.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Judiciária, que não respondeu ao pedido de informações feito pela reportagem.

Nas redes sociais, diversos colegas, portugueses e brasileiros, lamentaram a morte de Amandio Júnior.

Um grupo de amigos organizou uma vaquinha online para arrecadar fundos para o funeral e o translado do corpo.

Natural de Presidente Epitácio (a 647 km de São Paulo), Amandio Júnior vivia em Portugal havia seis anos e trabalhava como caminhoneiro.