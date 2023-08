SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de quatro homens invadiu uma escola municipal em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (29), e trocou tiros com um guarda-civil que atua na segurança do estabelecimento de ensino.

Conforme o boletim de ocorrência, o guarda relatou que estava em seu posto de serviço na escola Ana Maria Poppovic, na rua Carlos Wunderlick, em Bairro dos Casa, quando foi chamado por professoras que viram os homens pulando um muro e entrando no colégio pela parte dos fundos.

O guarda então foi até o local e viu um dos suspeitos pulando o muro da escola em direção à rua. Pouco depois, o suspeito retornou para a escola segurando algo nas mãos.

O agente de segurança contou ter escutado o barulho de um estalo alto, semelhante a um disparo de arma de fogo. Ele então sacou seu revólver e atirou uma única vez. O guarda não soube afirmar se acertou algum dos homens.

Nenhuma criança ou professor ficou ferido. Também, segundo o registro de ocorrência, não foram levados pertences da escola.

A arma utilizada pelo guarda municipal foi apreendida para perícia.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou os disparos de arma de fogo e declarou que a ação do funcionário público impediu uma tentativa de invasão à escola Ana Maria Poppovic.

Ainda segundo a gestão municipal, as aulas ocorreram normalmente, sem prejuízo aos alunos.