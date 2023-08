SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A amamentação é uma ação de extrema importância para a saúde e desenvolvimento de bebês, principalmente os prematuros.

Toda mulher saudável que amamenta pode ser uma doadora. As doações podem ser feitas da mãe para o próprio filho, no caso de bebês internados, ou de uma mulher que está amamentando e faz doação do excedente.

A maioria dos bancos de leite humano realiza coleta domiciliar e fornece à doadora frascos esterilizados, touca e máscara.

COMO FAZER A RETIRADA EM CASA

Se ainda não tiver recebido o material do banco, lave um frasco de vidro incolor, com tampa de plástico. Retire o rótulo e o papel de dentro da tampa.

? ferva o pote e a tampa por 15 minutos e deixe secar sobre um pano limpo;

? escolha um local limpo e que não tenha bichos de estimação;

? apare as unhas;

? use uma touca ou um lenço na cabeça e coloque uma máscara ou amarre uma fralda sobre o nariz e a boca;

? lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão;

? lave as mamas apenas com água. Seque com gaze ou um pano limpo;

? massageie os seios com dois ou três dedos espalmados, com movimentos circulares, iniciando pela aréola (parte escura das mamas) indo para o seio todo;

? extraia o leite das mamas: coloque o dedo polegar acima da aréola, dedos médio e indicador abaixo da aréola, pressione os dedos para trás, aperte e solte, repetindo esse movimento, sem usar força, posicionando o vidro abaixo do bico do peito;

? despreze os primeiros jatos de leite e inicie a coleta diretamente no pote. Se optar por usar bomba extratora, realize a esterilização do material de acordo com a orientação do fabricante, antes de cada uso;

? encha o pote até faltarem dois dedos para completá-lo e, caso seja necessário, recomece uma nova coleta em outro pote higienizado;

? identifique o pote com seu nome e a data em que retirou o leite pela primeira vez;

? para completar um pote que já está no congelador, faça a coleta em um copo de vidro previamente esterilizado e depois despeje no pote;

? o leite humano pode ficar até 15 dias no congelador ou no freezer e não pode ser congelado duas vezes;

? ligue para o banco de leite humano para realizar o cadastro e agendar a retirada até dez dias após a data da primeira coleta no frasco, para dar tempo de o banco de leite humano fazer todo processamento antes da data de vencimento.

E TIRE SUAS DÚVIDAS

? Doar leite não atrapalha a amamentação do seu filho. A produção do leite depende do esvaziamento da mama, por isso, quanto mais você amamentar ou extrair, mais leite vai produzir;

? alimentos como canjica, cerveja preta, água inglesa e doces não aumentam a produção de leite materno. O melhor estímulo é o bebê mamando exclusivamente, em livre demanda, com a técnica adequada;

? não existe leite fraco, mesmo mulheres desnutridas conseguem amamentar e nutrir seus filhos;

? mamadeira, chupeta e bicos artificiais podem levar ao desmame, devido a confusão de bicos, entre outros danos que podem causar à saúde do seu bebê;

estresse e nervosismo podem atrapalhar a produção de leite;

? o tipo de mamilo e/ou tamanho dos seios, não é determinante para a mulher não conseguir amamentar, ou produzir pouco leite. Em caso de dificuldade, procure o banco de leite humano ou posto de coleta mais próximo da sua residência. Para isso, basta acessar a Rede Global de Banco de Leite Humano -iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)- por meio do seguinte site: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs.

_Fontes: Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo e Fiocruz_