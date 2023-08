SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos duas mortes foram atribuídas à passagem do furacão Idalia pela Flórida hoje, de acordo com informações do jornal The New York Times.

Duas pessoas morreram em acidentes de carro relacionados ao clima, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida. Uma perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore no condado de Pasco, enquanto outro caiu em um fosso em Gainesville.

Governo do estado recomenda que as pessoas não circulem nas regiões impactadas pelo furacão. "As condições podem deteriorar rapidamente", disse o governador Ron de Santis em pronunciamento.

Idalia tem ventos de mais de 200 km/h, e já deixou mais de 100 mil pessoas sem eletricidade.

Furacão chegou aos EUA nesta manhã após passar a oeste de Cuba, onde danificou casas, derrubou a energia elétrica, inundou vilarejos e provocou retiradas em massa.

