SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha para Prefeitura de SP, silêncio de Bolsonaro na PF, governo entrega Orçamento de 2024 e outras notícias para começar esta sexta-feira (1º).

POLÍTICA

Boulos tem 32%, e Nunes, 24% para Prefeitura de São Paulo, aponta Datafolha. Tabata Amaral (11%) empata com Kim Kataguiri (8%) na primeira pesquisa para 2024.

JUSTIÇA

Bolsonaro se agarra a parecer da PGR para tentar tirar caso das joias do STF e silenciar na PF. Órgão pediu envio de caso à 1ª instância; Aras e Lindôra Araújo tentam encerrar inquérito desde 2021.

MARCO TEMPORAL

STF forma 4 a 2 contra marco temporal após votos de Zanin e Barroso. Ministros recusaram a tese e defenderam que não pode haver retrocesso na proteção constitucional a indígenas; julgamento será retomado na quarta (6).

CONGRESSO NACIONAL

Governo entrega Orçamento de 2024 em meio a deterioração da perspectiva fiscal. Limite de despesas vai crescer 1,7% acima da inflação em 1º ano do novo arcabouço fiscal, mas receitas são dúvida.

MERCADO

Lula publica decreto retomando a portabilidade do vale-alimentação. Por outro lado, texto proíbe a prática do chamado 'cashback', com o reembolso de parte dos valores pagos.

POLÍTICA

Zambelli procura Boulos para expressar apoio a deputado do PSOL. Deputada diz à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que bloqueios de contas funcionais, como ocorreu com Glauber Braga, têm atingido parlamentares à esquerda e à direita, e defende que Lira tome uma atitude.

MERCADO

123milhas entra em recuperação judicial. Empresa, que tem dívidas de R$ 2,3 bilhões, suspendeu pacotes da linha Promo em 18 de agosto.

EDUCAÇÃO

Material didático da gestão Tarcísio diz que Lei Áurea foi assinada por dom Pedro 2º. Conteúdo também afirma que há praias na cidade de São Paulo.

ÁFRICA

Incêndio deixa ao menos 74 mortos e dezenas de feridos em Joanesburgo. Fogo atingiu prédio de cinco andares na cidade da África do Sul; autoridades investigam causas.

MERCADO

Novas regras para portabilidade de celular entram em vigor; entenda o que muda. Consumidor terá de confirmar por SMS que quer transferir número para outra operadora.

RIO DE JANEIRO

Diretora de creche no Rio é afastada por dançar 'Toma Rajadão' com crianças. Episódio se soma ao caso do 'cavalo tarado', que resultou no afastamento de diretores de quatro escolas.

CULTURA

Faustão diz sentir o coração 'batendo mais forte' após transplante feito pelo SUS. Apresentador está em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e faz apelo para doação de órgãos.

JORNALISMO

Clayton Conservani é demitido da Globo após 27 anos: 'Me chamaram para uma conversa'. Repórter se notabilizou pela cobertura de esportes radicais.

TELEVISÃO

Jovem Pan corta custos por causa do YouTube, demite Diogo Schelp e diretor de redação. Comentarista da linha moderada e um dos chefes de redação da emissora foram desligados nesta quinta (31).