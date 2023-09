SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois turistas foram supostamente mortos a tiros pela guarda costeira argelina após se perderem em jet skis em águas hostis.

Grupo se perdeu e avançou além do tênue limite entre países, uma característica da praia de Saidia, cruzando a fronteira do Marrocos com a Argélia.

Mohammed Kissi, um sobrevivente, contou que o grupo foi atacado a tiros pela guarda costeira argelina, resultando na morte de seu irmão Bilal Kissi e de um amigo, além de deixar outro amigo ferido, segundo apurou o jornal Metro.

Kissi foi resgatado pela Marinha Marroquina, enquanto o amigo ferido foi detido pela guarda costeira argelina.

Abdelali Merchouer foi apontado como o segundo homem morto. Seu corpo continua na Argélia, segundo o site de notícias marroquino Le360.

Um vídeo de um dos corpos flutuando na água foi postado nas redes sociais por um pescador, causando indignação entre os marroquinos.

O sobrevivente negou que o grupo tenha tentado fugir quando avistou a guarda costeira, afirmando que seu irmão tentou conversar com os oficiais antes de serem baleados.

Marrocos e Argélia têm uma longa história de tensões devido a disputas sobre a propriedade do Saara Ocidental. A fronteira entre os países está fechada desde 1994, e tensões existem desde que ambos ganharam independência da França e Espanha nas décadas de 1950 e 1960.