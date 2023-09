SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem apontado como líder de uma quadrilha do novo cangaço ?grupo de criminosos armados que ataca instituições financeiras para roubá-las em cidades pequenas? foi preso na quinta-feira (31) em capital paulista.

O suspeito estava no estacionamento de uma rede de fast-food na zona oeste e foi preso por policiais da 5ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos). De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em pouco mais de um mês, ele participou de cinco explosões de caixas eletrônicos no estado de São Paulo.

A Polícia Civil não soube informar se o suspeito já constituiu advogado para defendê-lo.

Segundo o Deic, o grupo chefiado pelo homem foi o responsável pela explosão de duas agências bancárias no município de Santa Branca, no interior de São Paulo em 1º de julho deste ano.

Vinte dias depois, o bando atacou caixas eletrônicos instalados em um posto de combustíveis em Atibaia, afirma o Deic. O último ataque dos criminosos, em 6 de agosto, destruiu dois estabelecimentos bancários em São Francisco Xavier.

"A equipe da 5ª Patrimônio passou a cruzar informações somadas a incursões de campo. Dessa maneira foi possível traçar parâmetros para deter Ferreira. Os policiais obtiveram com precisão o local onde ele estaria. Um ponto comercial na avenida Ermano Marchetti, na Água Branca. A área acabou cercada. A operação rápida de abordagem não permitiu reação por parte do envolvido", afirmou o Deic em nota.

Segundo a investigação, ele já respondeu por outros crimes, inclusive porte de explosivos. Policiais buscam agora o restante da quadrilha.