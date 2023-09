FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta (1º) em Fortaleza que o Ceará deve ser sede da primeira filial do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), instituição de ensino superior da FAB (Força Aérea Brasileira) baseada em São José dos Campos, no interior paulista, referência em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de engenharia, com destaque para o setor aeroespacial.

A confirmação ocorreu durante evento do Banco do Nordeste com a presença do ministro da Defesa e Comandante da Aeronáutica, José Mucio Monteiro, e do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Segundo o MEC, a escolha do do Ceará deve-se ao grande percentual de aprovações, no ITA, de estudantes de escolas cearenses -cerca de 40%, em média.

"A maioria dos alunos aprovados no ITA é cearense, o que demonstra o potencial e a dedicação dos jovens da região. A nova unidade promete ser um marco na educação local, oferecendo oportunidades únicas e formando profissionais altamente qualificados", disse o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana.

Lula esteve com os miltares na base aérea de Fortaleza, local em estudo para receber a instituição militar. Para o ministro da Defesa, o espaço escolhido é excelente. Faltam, agora, as tratativas finais de orçamento para os alojamentos.

"Falta pouca coisa. Estou muito empolgado para materializar esse sonho. Teremos o primeiro ITA Norte Nordeste. Um presente para o nordeste brasileiro, principalmente para os cientistas nordestinos e os cientistas cearenses", disse José Mucio Monteiro.

Os ministérios da Defesa e da Educação assinaram, no início de agosto, um acordo de cooperação técnica para, no prazo de 60 dias, avaliar a criação da unidade no Ceará.

No evento desta sexta, Lula cobrou do ministro Camilo Santana atuação para levar o que chamou de "boa educação pública do Ceará" para o restante do país.

"O Haddad, até hoje, foi o meu melhor ministro da educação. Camilo tem a chance de, nos próximos anos, liderar esse ranking", disse Lula. "O Ceará nos orgulha com a qualidade do ensino público e das escolas de turno integral. Merecido o estado receber o primeiro ITA fora de São Paulo".