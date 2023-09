SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 200 pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro no interior do Pará.

O resgate aconteceu em operações conjuntas da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho. Os trabalhadores estavam divididos em cinco fazendas diferentes.

Uma pessoa de cada fazenda foi responsabilizada, segundo a PF. Foi aberto um inquérito policial e também um procedimento do MPT.

Entre as pessoas resgatadas, havia um adolescente de 15 anos. Os trabalhadores das plantações de açaí, dendê e soja não tinham equipamentos de proteção, nem vínculo formalizado de trabalho.

Viviam em alojamentos irregulares, com instalações elétricas precárias, banheiros inadequados e sem controle de horário. As condições de trabalho eram tais que uma das fazendas era conhecida como 'Senzala'.Polícia Federal

Pessoas resgatadas serão indenizadas. O Ministério Público prestará apoio aos mais de 200 trabalhadores e também ao adolescente.