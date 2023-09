SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois presidiários conseguiram fugir pelo telhado do Centro de Internamento e Reeducação, do complexo da Papuda, no Distrito Federal, por volta das 7h30 deste domingo (3). As informações são da Seape (Secretaria de Administração Penitenciária) do Distrito Federal.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

As "circunstâncias exatas" da fuga são investigadas, informou a Seape. A pasta afirmou que equipes das polícias Penal, Militar e Civil foram notificadas e estão trabalhando para encontrar os fugitivos.

Os dois cumpriam regime semiaberto.

"Qualquer informação relevante sobre o paradeiro dos indivíduos deve ser reportada imediatamente à Polícia Penal do DF (61) 99666-6000, à Polícia Militar, através do telefone 190 ou à Polícia Civil pelo 197. As denuncias podem ser feitas de forma anônima", diz nota da Seape-DF