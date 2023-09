SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiro escolarizado perde renda, quantos paulistanos são petistas ou bolsonaristas, queda do ministro da Defesa ucraniano e outras notícias para começar esta segunda-feira (4).

RENDA

Brasileiro mais escolarizado vê renda desabar e cai na informalidade. Em 10 anos, quem estudou mais perdeu até 16,7% nos rendimentos, segundo dados do IBGE.

ELEIÇÕES

Datafolha: 32% dos paulistanos se dizem petistas e 15%, bolsonaristas. Capital paulista indica tendência maior à esquerda do que panorama nacional.

GUERRA DA UCRÂNIA

Crise na guerra e corrupção derrubam ministro da Defesa da Ucrânia. Oleksii Reznikov sofria críticas por contraofensiva lenta e desvios; substituto foi negociador de paz.

POLÍTICA

Morre José Gregori, ministro da Justiça e secretário dos Direitos Humanos sob FHC. Referência na defesa da democracia, advogado foi orador em carta de 1977 e atuou nos últimos anos na Comissão Arns.

ZANIN

Zanin vira alvo da esquerda e é defendido por governo após 1 mês no STF. Posicionamentos de novo ministro da corte geraram críticas de ambientalistas e de criminalistas; Dino vê 'incompreensão política'.

THE TOWN

Público do The Town passa mal entre os shows de Luísa Sonza e Ney Matogrosso. Congestionamento humano dificultou a tarefa de mudar de palco; organização diz que não registrou ocorrências.

Área VIP do The Town tem rodinha de famosos, bufê gourmet, pianista e chuva.

DATAFOLHA

Quase um terço dos paulistanos aprova concessão de parques municipais. Para 35% dos entrevistados pelo Datafolha, serviço segue igual, enquanto 18% acham que houve piora.

CELEBRIDADES

Novo boletim médico diz que Kayky Brito segue em estado grave; ator está sedado. Nota foi divulgada pelo hospital Copa D'or, onde ele está internado desde a tarde do último sábado (2) após atropelamento.

PARATY

Suspeito de envolvimento em ataque a baixista do Ultraje a Rigor é preso. Polícia Civil prendeu um homem no mesmo bairro em que Mingau foi baleado.

POLÍTICA

Carlos Bolsonaro esquece gabinete do ódio e lança livro com narrativa açucarada das redes do pai. Filho de Jair Bolsonaro divulga livro digital vendido a R$ 54,90 com coletânea de generalidades.

CELEBRIDADES

Wesley Safadão desabafa em último show e explica pausa na carreira: 'O que tenho é mental'. Cantor desabafou sobre o afastamento que fará em último show, realizado em Natal na madrugada deste domingo (3).

CELEBRIDADES

MC Cabelinho, Luana Piovani e Neymar: Relembre famosos que tiveram suas traições expostas. Flagras dos paparazzi deram lugar à divulgação de fotos e detalhes nas redes sociais dos próprios amantes, que parecem querer ver o circo pegar fogo.

AGRO

Produtores rurais de Mato Grosso usam abelhas para elevar produtividade. Sistema envolve parceria com assentados de Canarana, que montam apiários e ficam com o lucro da venda do mel obtido nas colmeias.