WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A busca pelo brasileiro Danilo Souza Cavalcante, 34, que fugiu de uma prisão na Pensilvânia (EUA) na semana passada, chegou ao quinto dia nesta segunda (4) em uma operação envolvendo centenas de agentes policiais, helicópteros, drones e cães. Ele foi condenado a pena perpétua por matar a facadas a ex-namorada, Deborah Evangelista Brandão, em abril de 2021.

Uma mensagem em português gravada pela mãe do foragido, em que ela pede que ele se entregue, também está sendo reproduzida. Segundo o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, a mãe de Cavalcante está no Brasil.

A operação, que vinha sendo coordenada pela promotoria do condado de Chester, a cerca de 70 quilômetros da Filadélfia, está sendo agora liderada pela polícia estadual.

Cavalcante foi avistado quatro vezes nos últimos dias na área de Pocopson, sendo a mais recente no último domingo (3), afirmou Bivens nesta segunda (4). As autoridades americanas acreditam que ele esteja se escondendo em uma área de aproximadamente 4 quilômetros quadrados.

Há dois problemas principais para encontrá-lo. O primeiro é o terreno, uma área densamente florestada com muitas possibilidades de esconderijo. O policial que o viu no domingo, por exemplo, não conseguiu alcançá-lo por conta de obstáculos no caminho.

O segundo problema é que muitos moradores da região estão viajando, em meio a um feriado prolongado nos EUA. Ao menos duas denúncias de arrombamento de casas estão sendo investigadas, afirma Bivens.