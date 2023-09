SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Financiamento a candidaturas de negros pode diminuir, Bolsa Família e Previdência de 2024 vão depender do Congresso, Tarcísio troca comandantes da Rota e da cracolândia e outras notícias para começar esta terça-feira (5).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara ensaia afrouxar financiamento de candidaturas de negros. Minirreforma eleitoral deve ser apresentada nesta semana e pode fragilizar transparência e punições a partidos.

GOVERNO LULA

Abin instala plano contra ameaças no 7/9 e se soma a Exército e PM no cerco a bolsonaristas. Parte da militância do ex-presidente defende esvaziar desfiles; governo Lula não vê riscos na solenidade deste ano.

POLÍTICA

Ministério da Defesa diz que apaga registros ao ser questionado sobre visita de hacker. Pasta faz pesquisa limitada e diz não ter dados de entrada de Walter Delgatti Netto ao prédio.

CONGRESSO NACIONAL

Governo vai depender do Congresso para pagar Bolsa Família e Previdência em 2024. Executivo precisará de aval dos parlamentares para destravar até R$ 318 bi em receitas e despesas do Orçamento.

INSS

Governo vai criar grupo para tentar explicar sumiço de 223 mil da fila do INSS. Técnicos querem descobrir razões por trás de divergências.

MERCADO

Ex-CEO diz que Americanas quer proteger trio de bilionários e culpar ex-diretores. Executivo acusado pela companhia diz que controladores participavam da gestão e eram responsáveis por todas as decisões estratégicas.

COTIDIANO

Ciclone causa chuva forte e quatro mortes no RS. Região Sudeste deve ser afetada pelo fenômeno nesta terça (5).

QUILOMBOS DO BRASIL

Três suspeitos são presos por morte de Mãe Bernadete na Bahia. Um deles confessou participação no assassinato da líder quilombola, diz governo; detalhes sobre motivação não foram divulgados.

VIOLÊNCIA

Tarcísio troca comandantes da Rota e da cracolândia em SP. Movimentações foram publicadas em Diário Oficial em meio a transferências de tenentes-coronéis.

MERCADO

Pix de R$ 1,2 bi em dezembro de 2022 é o maior já feito, diz BC, Valor médio de transação é de R$ 257, de acordo com relatório divulgado.

MERCADO

Cliente da 123milhas que não comprou pacote promocional também entra na recuperação judicial. Empresa diz que reservas canceladas são restritas a serviços contratados até 29 de agosto; os demais devem ser cumpridos.

CELEBRIDADES

Principal testemunha de atropelamento de Kayky Brito confirma versão de motorista e diz que carro estava em baixa velocidade. Passageira do motorista de Uber que atropelou ator presta depoimento nesta segunda (4).

TELEVISÃO

SBT cancela gravações do The Noite com Danilo Gentili após Mingau ser baleado na cabeça. Baixista do Ultraje a Rigor está na UTI de hospital; banda faz parte da equipe do programa.

JUSTIÇA

Bolsonarista que matou apoiador de Lula é condenado em júri em MT. Rafael Silva de Oliveira matou colega de trabalho a facadas em 2022 após discussão política.

ALIMENTAÇÃO

Restaurantes com rodízio ganham nova cara e servem cookie, pastel e até fondue. Serviço teria surgido há 60 anos, quando um garçom da Churrascaria 477 teve que improvisar em um dia movimentado.