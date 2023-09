SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bezerra com duas cabeças morreu três dias após nascer em uma fazenda na zona rural de Cotegipe, no oeste da Bahia (820 km de Salvador).

Filhote de vaca nasceu com mutação rara, contou o dono da propriedade, Osvaldo Nascimento, em vídeo publicado nas redes sociais. "Quando a gente chegou na roça, estava a vaca parida com essa bezerra de duas cabeças", disse.

Animal conseguia mamar dos dois lados. De acordo com o fazendeiro, ela não conseguia ficar de pé por causa do peso das cabeças, e não conseguia mamar sozinha. Ele a alimentou com uma mamadeira.

Bezerra morreu com três dias de vida, segundo a TV Oeste, afiliada da TV Globo. A má-formação foi apontada como provável causa da morte.