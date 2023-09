SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chuvas fortes e ciclone deixam mortos no Sul, ministros do STF não apoiam proposta de Lula sobre sigilo, Câmara aprova PL do Desenrola e outras notícias para começar esta quarta-feira (6).

COTIDIANO

Rio Grande do Sul tem 21 mortes devido a chuvas; total no Sul chega a 22. Quinze corpos foram encontrados nesta terça (5) em Muçum (RS), onde outras 16 pessoas podem estar desaparecidas.

STF

Proposta de Lula é recebida com ceticismo no STF e não tem apoio de ministros. Magistrados apostam que presidente não tentará levar adiante a ideia de votos sigilosos na corte.

GOVERNO LULA

Dino tenta aproximação com militares e chama PF e Forças Armadas de coirmãs. Declaração do ministro acontece em meio a uma crise de desconfiança dos militares com Polícia Federal.

JUROS

Câmara aprova PL do Desenrola que prevê limite para juros no rotativo. Texto foi aprovado em votação simbólica e agora segue para apreciação do Senado.

CONGRESSO NACIONAL

Haddad diz que apoia projeto contra supersalários no serviço público. Declaração é dada em meio à pressão de Lira por reforma administrativa.

PEC DA ANISTIA

Acordo com Lira para PEC da Anistia consolida perdão a partidos e restrição de verba a negros. Texto impede punição futura a siglas e exclui de perdão dirigentes beneficiados por verba pública.

POLÍTICA

Bolsonaristas dizem que Nunes desmoraliza ex-presidente, e aliança entra em risco. 'Ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante', escreveu Wajngarten.

BOATE KISS

STJ mantém a anulação do júri da boate Kiss, e processo volta à estaca zero. Quatro ministros divergiram de relator e apontaram falhas técnicas em julgamento; nova data não está definida.

VIOLÊNCIA

Salvador tem comunidades sitiadas, toque de recolher e moradores em fuga. Governo Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que ações de policiamento no Alto das Pombas e Calabar permanecem sem previsão de encerramento.

ÁFRICA

Metrópole africana com um dos piores trânsitos do mundo ganha metrô após 40 anos de espera. Inauguração em Lagos, na Nigéria, contou com presença de governador, que vestiu uniforme de operador ferrviário.

TÊNIS

Torcedor é expulso do US Open por suposto grito de frase de Hitler. Alemão Alexander Zverev reclamou da manifestação, e seguranças retiraram espectador da quadra.

JUSTIÇA

Caetano Veloso notifica família de Olavo de Carvalho a pagar R$ 2,9 milhões. Ação, paralisada desde abril de 2022, foi retomada após Justiça localizar viúva e filha do escritor em Santa Catarina.

FEMINICÍDIO

Brasileiro foragido nos EUA vira motivo de briga e piada na comunidade. Moradores da área na Pensilvânia onde Danilo Cavalcante é procurado relatam medo e criticam imigração.

ILUSTRADA

Milton e Lô Borges ganham ação movida por meninos da capa de 'Clube da Esquina'. Justiça do Rio de Janeiro determina que houve prescrição do caso, e Tonho e Cacau, retratados no álbum, vão recorrer.