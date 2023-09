SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Através do Instagram, a mãe da garotinha Alice, que ficou conhecida como a "menina do comercial das palavras difíceis", contou que a loja do pai foi atingida por uma enchente.

Morgana Secco e a família moram em Londres, mas a família está em Lajeado, no Rio Grande do Sul, cidade que é uma das mais afetadas por um ciclone extratropical que atingiu a região Sul do Brasil. "Tô aqui em Londres mas com o pensamento lá. Tá tudo bem com a minha família. Lajeado tem histórico de enchentes com subida do rio desde sempre. As regiões que alagam já ficam preparadas e de sobreaviso quando chove muito", contou a mãe de Alice.

O avô da menina teve a loja afetada por causa das enchentes. "Loja do meu pai, onde a enchente normalmente só chega perto, está debaixo d'água. Muitos municípios da região sem acesso, sem água e energia elétrica e muitas famílias desabrigadas", escreveu Morgana.

A mãe de Alice pediu ajuda para os necessitados na região. "Informações para quem puder ajudar! O cenário da região toda está bem caótico, muitos desabrigados, dezenas de desaparecidos e 21 mortes confirmadas. Qualquer ajuda é bem-vinda!", disse ela, deixando a chave pix de uma instituição que recolhe doações.

Alice ficou conhecida nas redes sociais, durante a pandemia da covid-19, pela desenvoltura ao pronunciar palavras difíceis. Ela protagonizou o comercial de um banco ao lado de Fernanda Montenegro.