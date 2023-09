SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano que vai aproveitar o feriado de 7 de Setembro fora da capital paulista já encontra pontos de com trânsito lento e congestionamento em algumas estradas na tarde desta quinta-feira (6).

Na rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista, por volta das 15h havia ao menos 15 quilômetros de lentidão, entre os km 28 e km 43, sentido litoral. O motivo era o alto fluxo de veículos.

A concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informou que o trânsito estava lento entre os km 56 e km 48 no sentido da capital.

Na Tamoios, que dá acesso ao litoral norte paulista, o trânsito estava livre no meio da tarde desta quinta, com o tempo nublado e garoa.

Na Mogi-Bertioga, outra alternativa ao litoral norte, o trânsito estava intenso, mas sem congestionamento, de acordo com o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Na Presidente Dutra, o tráfego sentido Rio de Janeiro tinha congestionamento na pista marginal, do km 231 ao 227, em São Paulo, por causa do trânsito urbano.

No sentido São Paulo, a concessionária RioSP registrou ao menos quatro trechos congestionados, a partir de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A estimativa da concessionária é que 1 milhão de veículos passem pela Dutra e pela rodovia Rio-Santos, no trecho entre Ubatuba, no litoral norte, e Rio de Janeiro.

Para quem vai ao interior, há congestionamento no km 67 da rodovia dos Bandeirantes e no 61 da rodovia Anhanguera, ambos na região de Jundiaí.

Estimativa da da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) aponta que mais de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e interior paulista durante todo o feriado.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa da concessionária é que cerca de 410 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Operações especiais poderão ser implantadas, como a descida 7X3, em que sete pistas são usadas para o acesso ao litoral e três, para o acesso à capital.

Para quem for ficar na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos ficará suspenso nesta quinta e sexta-feira e volta a vigorar normalmente na segunda-feira (11).