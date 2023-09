WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O brasileiro Danilo Cavalcante, 34, fugiu da prisão do condado de Chester, nos EUA, pelo telhado. A ausência dele foi percebida apenas na hora da contagem dos detentos, mais de uma hora depois.

De acordo com informações divulgadas pelo diretor do presídio nesta quarta (6), Cavalcante estava em um pátio de exercícios, junto com outros presos do bloco, às 8h30 de quinta (31).

Às 8h51, ele consegue escalar uma parede. A cena foi registrada em vídeo, mas no momento em que ocorreu, o movimento não foi percebido. Depois de subir a parede, ele passou por uma barreira de arame farpado e chegou ao telhado, onde correu até chegar a uma outra cerca. Depois de escalá-la, ele conseguiu passar por mais uma barreira de arame farpado e fugir da prisão.

O método é semelhante ao adotado por outro detento que escapou da prisão em maio. Na ocasião, no entanto, um vigia em uma torre responsável pela supervisão do pátio viu o fugitivo e já acionou o alerta, levando à sua recaptura em cinco minutos.

No caso de Cavalcante, no entanto, o vigia não reportou a fuga, apesar de estar na torre de segurança no momento. Ele está agora em licença administrativa. A fuga ainda está sendo investigada.

Este é o sétimo dia de buscas por Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, Deborah Brandão, na frente dos filhos. O crime aconteceu em 2021.

Ele é réu em uma outra acusação de homicídio no Brasil. Centenas de policiais participam das buscas, assim como helicópteros, drones e cães. O clima quente e úmido, no entanto, é um complicador para a operação, e nesta terça um cachorro precisou ser hospitalizado em razão do calor.