Na arquibancada do ginásio da Faculdade Estácio, em Ribeirão Preto (SP), um homem de 1,90 metro, celular em punho, chamava atenção. Para quem acompanha futebol, especialmente os torcedores de times como Fluminense, São Paulo, Athletico-PR e Ponte Preta, o rosto e o porte físico eram certamente familiares. Mas Washington Stecanela Cerqueira não estava lá como o ex-jogador que, inclusive, passou pela seleção brasileira. Ali, ele era "somente" o pai da Catharina Cerqueira, atleta de vôlei feminino de Sergipe, durante os Jogos da Juventude.

Além do vôlei, outras quatro modalidades iniciaram nesta quarta (6) as respectivas disputas por medalhas: ginástica artística, triatlo, tênis de mesa e judô. A competição vai até dia 16, com transmissão ao vivo da TV Brasil (confira abaixo a programação da semana).

O perfil oficial do evento no Instagram divulgou, nesta quarta-feira (6), imagens de Washington assistindo à estreia de Catharina - que, assim como o pai nos gramados, veste a camisa 9 na quadra. Com presença da jovem, de 16 anos, o time sergipano bateu o do Acre por 2 sets a 0, parciais de 25/13 e 25/13.

"É bom, para seguir a carreira, ter a inspiração dele [Washington] como atleta", disse Catharina, em depoimento ao perfil dos Jogos. "É uma satisfação muito grande ver minha filha no esporte. Tenho certeza que vai dar certo e ela será uma grande jogadora no futuro. Eu fico nervoso [com ela em quadra], nessa hora o coração não fica valente, não [risos]", completou Washington, brincando com o apelido "Coração Valente", pelo qual ficou conhecido após ser submetido a uma cirurgia cardíaca e ter voltado a jogar futebol.

As disputas de ginástica artística, triatlo, tênis de mesa e judô seguem até sexta-feira (8), enquanto as do vôlei vão até domingo (10). Na segunda-feira (11), têm início as provas de esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, natação, handebol e basquete, enquanto a competição de águas abertas começa no dia 15, uma sexta-feira, penúltimo dia dos Jogos.

Transmissões na TV Brasil

Quinta-feira (7)

14h - ginástica artística e judô

Sexta-feira (8)

10h e 14h - ginástica artística

