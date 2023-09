O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou, nesta sexta-feira (8), em Bento Gonçalves (RS), que pediu a ministros a redução de burocracia para a liberação de recursos federais destinados aos municípios do estado afetados pela passagem do ciclone extratropical, nesta semana, com o objetivo de facilitar os trabalhos a partir de agora.

O governador confirmou que conversou por telefone com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, pela manhã. Leite disse que receberá a comitiva de ministros que acompanharão Alckmin, em viagem, no próximo domingo (10), a municípios do Vale do Taquari. A visita foi anunciada, no início da tarde desta sexta-feira, no Palácio do Planalto.

“Eu tenho pedido aos ministros também para aliviar a burocracia. A gente sabe que tem a disponibilidade de recursos, a boa vontade, mas, é importante ter uma força-tarefa para vencer a burocracia. Porque são dados, planilhas, planos de trabalho, tudo o mais, que, se a gente deixar, a burocracia nos consome. E a vida das pessoas continua aqui sendo afetada, sem ter a ponte, sem ter a estrada, sem ter a casa, sem ter a reestruturação do posto de saúde”, destacou o governador.

Eduardo Leite garantiu que o governo do estado vai continuar a trabalhar para conseguir todos os recursos federais possíveis, mas, segundo ele, se a burocracia começar a atrapalhar, e o prazo se alongar, serão alocados recursos financeiros do próprio estado para reconstrução das localidades afetadas.

“Vamos garantir que a vida se refaça. Porque é para ontem. Da nossa parte, vamos buscar todos os recursos federais que forem possíveis, mas não vão faltar, se for o caso, recursos do governo do estado, recursos humanos, todo esforço para a gente poder colocar cada uma das comunidades de pé, novamente”, garantiu.

"É natural que, ao lidar com dinheiro público, tenhamos que seguir ritos e processos, mas estamos falando de municípios que foram quase totalmente destruídos e não têm nem mesmo a capacidade técnica para elaborar planos de trabalho agora. Não podemos deixar que as pessoas sejam vítimas duas vezes – primeiro da enchente e, agora, da desassistência do poder público”, afirmou o governador.

Reunião com prefeitos

O governador Eduardo Leite se reuniu, na manhã desta sexta-feira (8), na prefeitura de Bento Gonçalves, com 23 prefeitos de municípios da Serra Gaúcha. Eles discutiram o processo de recuperação e reconstrução estrutural, após a enxurrada do início da semana.

Até o momento, 12 municípios da localidade decretaram situação de emergência. De acordo com o governador, os principais danos na região foram registrados em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes. Ainda há, também, oito pontos de rodovias com bloqueios devido às chuvas, sendo seis em rodovias estaduais e dois em federais.

Nova assistência federal

No início desta tarde, o presidente em exercício Geraldo Alckmin anunciou, em Brasília, que o governo federal também irá liberar R$ 800, por cidadão afetado pelos desastres naturais, para ser depositado diretamente na conta dos municípios em estado de emergência devidamente reconhecido. O objetivo é apoiar a prestação de assistência às famílias desabrigadas.

Tags:

Ciclone | Eduardo Leite | Enchentes | Geral | Governo Federal | Rio Grande do Sul