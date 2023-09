RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um motorista jogou o carro contra um grupo de pessoas durante um evento da prefeitura de Juiz de Fora, na zona da mata mineira. Uma mulher morreu e ao menos seis pessoas ficaram feridas no atropelamento, segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar, no entanto, informou que o número de vítimas pode ser ainda maior, já que elas foram levadas e atendidas em unidades de saúde distintas da cidade.

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (9) no Torneio Leiteiro das Campeãs, organizado pela prefeitura. Por conta do acidente, o município decidiu cancelar o evento, que começou na quinta-feira (7) e iria até domingo (10).

Segundo testemunhas, o autor do atropelamento teve uma discussão antes do incidente. Em resposta, ele, que ainda não teve o nome divulgado, pegou o próprio carro e avançou em alta velocidade contra o estacionamento do evento.

Uma mulher de 56 anos morreu no local. Seis pessoas, entre elas uma criança, foram atendidas por agentes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dos bombeiros. A criança foi levada para a Santa Casa de Juiz de Fora, enquanto os demais foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira e para a UPA Norte.

O autor do atropelamento foi agredido por pessoas que estavam no local. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital de Pronto Socorro, onde precisou ser intubado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), lamentou o ocorrido.

"Eu preciso manifestar o nosso luto, a nossa tristeza, frente ao que aconteceu ontem no final do Torneio Leiteiro. Uma pessoa transtornada usou seu carro como arma e, infelizmente, muitas vítimas resultaram. Inclusive uma vítima fatal", disse Salomão.

A prefeita afirmou que vai acompanhar o caso e que, por sinal de respeito, decidiu cancelar o evento.

A Polícia Civil ainda não informou a quais crimes o autor do atropelamento responderá e como está o andamento da investigação do caso.