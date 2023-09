SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, e sua mulher, Luciana, foram encontrados mortos na manhã deste sábado (9), na casa de veraneio da família na praia de Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O casal deixa três filhos: Marcelo, Rafael e Rodrigo. Marcelo é casado com a influenciadora Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

A suspeita inicial é a de que um vazamento de gás tenha provocado a morte do banqueiro e de sua esposa.

O óbito foi comunicado, em primeiro lugar, à Polícia Militar, acionada por um dos filhos do casal. Um cachorro da família também foi encontrado morto no local.

A Polícia Civil está investigando as mortes. A perícia e a equipe de homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Santos já compareceram ao local para fazer as diligências. O caso foi registrado pela Delegacia Sede do Guarujá.

A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota sobre a ocorrência (leia íntegra abaixo).

A casa fica localizada em um condomínio fechado com propriedades de alto padrão. Segundo apurou a reportagem, os corpos de Bezerra e da mulher não apresentavam marcas ou sinais de violência. Também não foi encontrado sangue no local.

Autópsia dos corpos foi solicitada para identificar a causa da morte. Além disso, engenheiros do Instituto de Criminalística (IC) da capital foram chamados para fazer uma avaliação técnica da tubulação de gás responsável pelo aquecimento da piscina e da mansão.

O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão.

Segundo a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

Binho era sócio da administradora de consórcios Ademicon e tinha outros negócios.

O banqueiro fazia parte de uma família de tradição política do Ceará. O seu pai, Humberto Bezerra, que morreu em 2020, foi deputado federal, prefeito de Juazeiro do Norte nos anos 1960 e vice-governador do estado em 1970.

Já o seu tio Adauto, que era irmão gêmeo de Humberto, foi governador do Ceará entre 1975 e 1978, nomeado pelos militares.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), emitiu uma nota em suas redes sociais lamentando a morte do banqueiro.

"Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do empresário cearense Binho Bezerra e de sua esposa, Luciana. Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", escreveu.

Em 2021, um dos irmãos do banqueiro, o médico e empresário Sérgio Bezerra, morreu vítima de complicações da Covid.

*

Leia, abaixo, a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública:

A Polícia Civil investiga todas as circunstâncias da morte de um homem e de uma mulher, encontrados sem vida, neste sábado (09), em um condomínio no Guarujá, litoral de São Paulo. Um cachorro também foi encontrado morto. O filho do casal acionou a Polícia Militar, que preservou o local. A perícia e a equipe de homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Santos compareceram ao local para as diligências cabíveis. O caso está sendo registrado pela Delegacia Sede do Guarujá.