SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos e fugitivo da polícia, o brasileiro Danilo Cavalcante, 34. foi visto por meio de câmeras com a barba feita e vestindo blusa de moletom com capuz, boné preto, calças verdes e sapatos brancos.

Cavalcante fugiu da prisão na manhã de 31 de agosto no condado de Chester, na Pensilvânia, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura.

A fuga viralizou nas redes sociais e também deixou a população bastante preocupada, com o receio de ser vítima do brasileiro.

Ele foi condenador por matar a ex-namorada, Débora Brandão, com 38 facadas diante dos dois filhos dela, de sete e quatro anos na ocasião, em abril de 2021.

Neste domingo (10), a polícia disse que o brasileiro foi visto no sábado à noite em Phoenixville, no norte de Chester, e dirigindo um uma van branca da Ford. O carro apresenta danos no para-lama e conta com uma unidade de refrigeração.

A recompensa para quem encontrar o brasileiro, segundo a polícia, é de US$ 20 mil (R$ 100 mil).

Promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan afirmou que a família de Brandão está aterrorizada e preocupada com sua segurança.

"Eles estão aterrorizados. Não saem de casa e estão barricados, muito preocupados com sua segurança", disse ela.

Segundo Ryan, uma investigação está em curso para entender como Cavalcante conseguiu fugir da prisão.

Cavalcante também é procurado por um assassinato no Brasil ocorrido em Tocantins em 2017.

Ele é réu no caso do homicídio em que Valter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.

O motivo do crime teria sido uma briga relacionada ao conserto de um veículo.