SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiro paga R$ 9.600 a militar aposentado, delação de Cid pressiona MPF, terremoto no Marrocos e outras notícias para começar esta segunda-feira (11).

Brasileiro paga R$ 9.600 por mês a cada militar aposentado. Falta de reforma para esse grupo eleva custo previdenciário; déficit civil tem trajetória diferente

POLÍTICA

Delação de Cid pressiona Ministério Público e gera receio de efeito cascata. Evidências da PF podem obrigar MPF a rever posicionamento sobre delação de ex-auxiliar de Bolsonaro.

POLÍTICA

Empresa da família de ministro de Lula lucrou com serviços sem licitação e questionados por TCU. Juscelino Filho teve bens bloqueados e, ao lado da irmã, está no centro de suspeitas da PF; ele nega envolvimento e critica ilações.

POLÍTICA

Réus de SP e PR são os primeiros 4 julgados pelo STF por ataques de 8/1. Rosa pautou sessão para quarta-feira (13); defesa nega participação de acusados na depredação das sedes dos Poderes.

ENTREVISTA

Esse crescimento que está aí não se sustenta, diz Affonso Celso Pastore. Para ex-presidente do BC, gasto público está puxando o PIB e pressionará juros.

MUNDO

Após terremoto histórico, cidades-fantasma no Marrocos contam seus mortos. Dezenas de aldeias estão esvaziadas, e moradores passam a morar em tendas improvisadas à beira da estrada.

MUNDO

Foi a pior experiência da vida, diz professora que presenciou golpe no Chile. Alicia Boero, que teve a vida atravessada pelo autoritarismo no Cone Sul, conta como viveu o 11 de setembro de 1973.

ESPORTE

Corinthians busca virada e conquista o quinto Brasileiro feminino com Arthur Elias. Time alvinegro supera a Ferroviária no segundo jogo da final na Neo Química Arena.

ESPORTE

Djokovic vence o US Open e chega a seu 24º título de Grand Slam. Sérvio bateu russo Daniil Medvedev por 3 sets a 0 neste domingo (10).

ESPORTE

Luis Rubiales anuncia renúncia à presidência da federação após beijo forçado. Dirigente é investigado por crimes de agressão sexual pelo beijo em Jenni Hermoso.

TELEVISÃO

Comentarista da GloboNews passa mal ao vivo e deixa jornal: 'Não estou me sentindo bem'. Thássius Veloso estava com Leilane Neubarth e jornal do canal de notícias precisou ir para o intervalo.

MODA

The Town tem mistura de estilos, com camisetas de banda e croppeds brilhantes. Público optou por diferentes looks, refletindo o ecletismo do lineup do festival, que teve de rap, rock e música pop.

BALÉ

Balé é exercício completo para o corpo e a mente de pessoas na terceira idade. Dança tem desafios físicos e cognitivos, estimulando o equilíbrio e a coordenação.