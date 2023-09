SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Disque-Denúncia pede informações à população sobre a morte de uma jovem de 24 anos, encontrada morta em uma lixeira no Rio de Janeiro.

O Disque-Denúncia pede que a população ajude com informações que levem aos assassinos de Julia Vieira. A central informou que a polícia trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por traficantes da região, em virtude da brutalidade com que o crime ocorreu.

O cartaz com pedido de informações foi divulgado nesta terça-feira (12). O objetivo é ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Ainda não há detalhes sobre possíveis suspeitos ou motivação do crime. A jovem deixa dois filhos pequenos.

Como denunciar de forma anônima:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O CASO

O corpo de Julia Vieira Ribeiro foi encontrado no último sábado (9) por policiais do 9° BPM, de Rocha Miranda. A jovem estava desaparecida desde o último dia 3 de setembro.

A jovem foi decapitada e enrolada em um cobertor, e o corpo foi colocado em um dos latões da Comlurb, empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, segundo o jornal O Globo.

A Polícia Civil instaurou um inquérito por meio da Delegacia de Homicídios da Capital. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer o crime", diz a nota da corporação.

