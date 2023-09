SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma força-tarefa formada por 140 presos está trabalhando na limpeza de escolas atingidas por enchentes causadas pela passagem de um ciclone extratropical que deixou 47 mortos e nove desaparecidos no Rio Grande do Sul.

Detentos de unidades de Venâncio Aires, Charqueadas, Montenegro, Bento Gonçalves, Guaporé, Encantado, Arroio do Meio e Lajeado foram mobilizados na ação de limpeza em escolas das cidades do Vale do Taquari.

Segundo o governo do RS, os presos que atuam nessa força-tarefa são provenientes de unidades prisionais dos regimes fechado e semiaberto, e já desempenhavam algum tipo de atividade laboral.

Todos possuem autorização da Justiça para trabalhar e são supervisionados por agentes penitenciários durante toda a jornada.

De acordo com o governo gaúcho, sete escolas estaduais estão sendo atendidas. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) indicou uma lista com as unidades prioritárias e forneceu os materiais de limpeza necessários para que os presos pudessem desempenhar os serviços.

Ainda segundo o governo, ao menos três instituições municipais também receberam o auxílio dos presos.

Os detentos também prestam serviços de limpeza e remoção de entulho de vias públicas, postos de saúde, instituições sociais e sedes das forças de segurança dos municípios. Além disso, auxiliam nos centros de distribuição da Defesa Civil.

A iniciativa é uma cooperação entre a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) com e a Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Escolas estaduais atendidas:

Lajeado - Colégio Presidente Castelo Branco e Escola de Ensino Fundamental Fernandes Vieira

Roca Sales - Escola de Educação Básica Padre Fernando

Muçum - Escola de Ensino Médio General Souza Doca

Encantado - Escola de Ensino Fundamental Antônio de Conto

Venâncio Aires - Escola de Ensino Médio de Mariante

Estrela - Escola de Ensino Fundamental Moinhos

Unidades municipais:

Encantado - Escola de Educação Infantil Lago Azul, Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe e Escola de Ensino Fundamental Érico Veríssimo

PASSAGEM DE CICLONE NO SUL DEIXA 48 MORTOS

Subiu para 48 o número de mortes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina após a passagem de um ciclone extratropical pelo Sul.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que 47 pessoas morreram em consequência do ciclone. Em Santa Catarina, uma vítima foi confirmada.

A morte mais recente foi confirmada no município de Colinas.

O número de desaparecidos, que era de 46, caiu para nove após buscas policiais que detectaram que a maioria das pessoas já tinha sido encontrada.

Muçum continua sendo o município com mais pessoas desaparecidas, com quatro moradores, seguido por Lajeado (2), um de Roca Sales, um de Arroio do Meio e um de Encantado.

Outras 925 pessoas ficaram feridas no estado.