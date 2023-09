SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um queijo da cidade de Valença, no Rio de Janeiro, a 160 km da capital fluminense, ficou entre os 12 melhores do Mondial du Fromage 2023, competição internacional que aconteceu em Tours, na França, entre 10 e 12 de setembro.

Produzido pela queijaria artesanal Capril do Lago, o caprinus ficou em 7º lugar no concurso, o único queijo não europeu na última fase.

"Foi uma grande surpresa para mim quando vi o resultado", diz Fabrício Vieira, 47, empreendedor por trás do produto. "Somos uma queijaria artesanal pequena, com oito pessoas, que produz dez quilos de queijo por dia."

O envolvimento da empresa com queijo é recente. Vieira começou a produzir o derivado do leite em 2020, na pandemia, usando a geladeira da própria casa. Mas, aos poucos, a produção foi se profissionalizando.

Feito com a mesma técnica usada no pecorino, mas trocando o leite de ovelha pelo de cabra, o caprinus usa massa cozida e prensada. Ele ainda é maturado por um ano, período em que passa por escovação diária. No total, são necessários 17 litros de leite para fazer um quilo do queijo.

Todo o processo faz o caprinus ter um gosto mais leve e picante. Segundo o produtor, o sabor combina bastante com talharim feito direto no queijo ou com salmão defumado.

O prêmio conquistado na França é o terceiro que o queijo da Capril do Lago venceu. Em 2022, conquistou a medalha de prata na categoria de massa prensada cozida do Mundial do Queijo do Brasil. No prêmio Queijo Brasil de 2023, em Blumenau, também foi premiado, segundo o produtor.

Mas quem quiser provar o caprinus precisa esperar. Depois do anúncio dos vencedores na terça-feira (12), pedidos pelo queijo dispararam. "Não tinha visto nada parecido antes", afirmou Vieira.

Hoje, mais de cem pessoas estão em uma lista de espera para comprar o produto, vendido a R$ 220 por quilo. Os interessados no produto precisam entrar em contato com a empresa pelo Instagram para conseguir uma vaga na lista de espera.

CAPRIL DO LAGO

R. Boaventura José Soares, 463, Varginha. Valença, Rio de Janeiro. Tel: (24) 99868-2332 @caprildolago