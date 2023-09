SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi feita refém em uma loja no centro da cidade do Rio de Janeiro durante fuga de criminosos que assaltaram uma agência bancária.

O grupo armado invadiu uma agência bancária na rua de Santana, na tarde desta quarta-feira (13).

Na fuga, o grupo se separou e um dos homens entrou em uma loja na mesma rua e fez uma mulher refém. Ela foi libertada após negociações com policiais da Recom (Rondas Especiais de Controle de Multidões).

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais chegaram a ser acionadas para negociar, mas o criminoso se entregou.

Três assaltantes foram presos, segundo a Polícia Militar. A PM informou que recebeu informações sobre um homem em uma motocicleta roubada em frente a uma agência bancária na rua de Santana. No local, as equipes observaram uma movimentação atípica no interior da agência, quando três homens saíram em fuga.

Um dos envolvidos foi detido pelos policiais da Recom e o outro foi interceptado por um policial civil que passava pelo local. O terceiro homem, que entrou em um comércio e fez uma mulher refém por alguns minutos, utilizando uma arma roubada de um dos vigilantes do banco, também foi detido.

Segundo a polícia, além das prisões, também foram apreendidos um revólver calibre 38, dois simulacros de arma de fogo e uma motocicleta roubada. Ninguém ficou ferido, informou a corporação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima feita refém, que passa bem. A ocorrência foi conduzida para apresentação na 6ª DP (Cidade Nova). A perícia foi solicitada para o local e outras diligências estão em andamento, esclareceu a Polícia Civil, em nota.