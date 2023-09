SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabe aquele conselho de mãe para levar um casaco ao sair de casa? Por mais estranho que ele possa parecer, um dia após a cidade de São Paulo ter registrado a mais alta temperatura do ano, ele deve ser considerado.

Nesta quinta (14), a capital deverá ter o que os meteorologistas chamam de temperatura invertida. Ou seja, a manhã quente e abafada, com cara de verão, deverá dar lugar a um fim de tarde frio, típico de inverno.

"É preciso que as pessoas fiquem atentas com essa variação às avessas de temperatura, pois quem sai cedo para trabalhar vai encarar ar abafado, mas voltará para casa no frio", diz Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a variação da temperatura nesta quinta deverá ser de 24ºC, durante a madrugada, a 13ºC, no fim da tarde ou início da noite.

É a chegada de uma frente fria que vai fazer uma reviravolta nos termômetros e derrubar a temperatura a partir da tarde desta quinta, dia seguinte ao recorde de calor no ano na cidade ?nesta quarta-feira (13), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 33,3°C. Também há previsão de chuva.

De acordo com a Climatempo, o calor fora de época foi provocado pela falta de ar polar ?que entrou forte pela última vez no estado no fim de agosto?, pelo sol prolongado e pelos ventos quentes, que nesta semana voltaram a predominar sobre as cidades paulistas.

A partir da tarde desta quinta, porém, a combinação de nebulosidade (que vai tomar o lugar dos recentes dias ensolarados), chuva e vento frio vai fazer valer aquele conselho de mãe de leva o casaco e guarda-chuva.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a precipitação poderá ter moderada a forte intensidade, e não se descarta a formação de alagamentos na capital paulista.

Na sexta (15), o dia deverá ser típico de inverno, com muitas nuvens e temperatura entre 12ºC e 19°C. Há possibilidade de chuva.

Na gangorra de temperatura, o calor volta no fim de semana, o último do inverno, que termina no próximo dia 23. No sábado (16), há previsão de grande amplitude térmica, com oscilação entre 13° e 28°, aponta o Inmet. E no domingo (17), os termômetros tendem a marcar até 31°C.

"Não é difícil que se tenha um novo recorde de calor na próxima semana", afirma meteorologista a Josélia Pegorim.

PREVISÃO DO TEMPO NA CAPITAL

VAI DAR PRAIA NO FIM DE SEMANA

A previsão é de tempo firme e temperatura elevada em todo o estado a partir da tarde de sábado (16). Não deve chover.

Para quem pretende pegar praia no fim de semana, na Baixada Santista e no litoral norte, as máximas de sábado e domingo podem chegar a 34°C.

A Marinha, entretanto, emitiu na noite desta quarta-feira um alerta para risco de ressaca no mar, na sexta e no sábado, com ondas de até 2,5 metros de altura, entre Santos e Arraial do Cabo (RJ).