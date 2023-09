SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desastres com chuvas têm ápice de afetados, STF abre brecha para taxa sindical retroativa, vitória inédita do São Paulo e outras notícias para começar esta segunda-feira (25).

MUDANÇA CLIMÁTICA

Desastres com chuvas têm ápice de afetados em 10 anos. Eventos extremos são evidência da mudança climática, apontam especialistas.

MERCADO

Decisão do STF abre brecha para cobrança sindical retroativa e enxurrada de ações. Especialistas veem lacunas e esperam modulação para definir regras de contribuição assistencial; corte não comenta.

O FUTURO DA ESQUERDA

Sindicalismo que gerou Lula e virou pilar do PT sofre com perda de influência. Movimento disputa espaço com causas mais midiáticas, como as lutas feminista e antirracista, e busca retorno do imposto.

POLÍTICA

Governo Lula blinda militares e deixa Defesa e GSI fora de política de diversidade. Pastas não foram incluídas em plano que também trata de participação; justificativa é especificidade dessas áreas.

MERCADO

Servidor aposentado no Sudeste já responde por quase metade do gasto com pessoal. Essa despesa, no entanto, agora também avança em estados do Norte e Nordeste.

COTIDIANO

Temperaturas máximas previstas subirão ainda mais em 10 das 27 capitais nesta 2ª. Por outro lado, em outras oito, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro, os termômetros deverão registrar queda em relação a este domingo.

Com 36,5°C, São Paulo volta a ter recorde de calor em 2023 pelo terceiro dia consecutivo.

ESPORTE

São Paulo derruba Flamengo e alcança sua maior conquista em 15 anos. Time tricolor, enfim, levanta a Copa do Brasil e obtém primeiro triunfo nacional desde 2008.

ENTREVISTA DA 2ª

Reescrever autores mortos é armadilha e censura nunca resolve, diz Salman Rushdie. Escritor diz à Folha de S.Paulo que não deixa eventos trágicos, como o atentado a faca que sofreu, afetarem sua literatura.

ILUSTRADA

'Não sou uma atriz', afirma Isabel Teixeira, que foi das letras para remakes da Globo. Depois de 'Pantanal', artista vai estrelar 'Elas por Elas', no papel que foi de Aracy Balabanian, e publicar três livros.

COTIDIANO

Sem opção de lazer, moradores da periferia pagam R$ 20 para usar piscinas particulares. Endereços em São Miguel Paulista, na zona leste, são transformados em clubes com lotação máxima.

ESPORTE

Brasil vence Japão e se classifica para Jogos de Paris no vôlei feminino. Seleção vence partida final do pré-olímpico por 3 sets a 2 e assegura participação em busca do tricampeonato.

EQUILÍBRIO

Ioga matinal de cinco minutos é opção para quem não gosta de ir à academia. Posições corretas podem alongar principais grupos musculares e aquecer as articulações.

ILUSTRADA

Usher será a atração principal do intervalo do Super Bowl em 2024. Jogo final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos acontece em 11 de fevereiro em arena perto de Las Vegas.

CELEBRIDADES

Príncipe Harry precisa marcar hora para visitar o pai, diz jornal. Caçula do rei Charles 3º se surpreende com determinação do monarca.