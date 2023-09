SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 2 anos engoliu seis bolinhas magnéticas de brinquedo e acabou perdendo parte do intestino após demora de duas semanas para o diagnóstico na Inglaterra.

Jade Berriman, mãe da criança, contou que os sintomas começaram no dia 2 de setembro. A menina sentia dores fortes e muita queimação no estômago. Até aquele momento, a família não sabia que a criança havia engolido os objetos, segundo apurou o jornal Daily Mirror.

Em um primeiro atendimento, a garota foi dispensada após o quadro ter sido considerado de "infecção intestinal" pelo médicos do posto Story Street Walk-in Centre, na cidade de Hull, na Inglaterra.

Uma semana depois, a mãe levou a criança ao pronto-socorro do Hull University Teaching Hospital, onde foi determinado que ela estava com "amidalite". Antibióticos foram receitados e Meliyah voltou para casa.

Quando a filha vomitou "litros de um líquido verde-escuro", Berriman retornou com ao pronto-socorro e, após exames mais detalhados, os médicos descobriram que ela havia engolido seis bolinhas magnéticas de quatro milímetros cada, que haviam aberto quatro buracos em seu intestino delgado.

A criança precisou passar por uma operação de emergência, que durou três horas para retirada dos objetos e teve que retirar cerca de 40 centímetros do intestino.

"Na manhã de quarta-feira ela estava muito doente e fraca, ela não conseguia se segurar. Ela estava sufocando sozinha com o próprio vômito e tivemos que segurá-la. Agarrei o médico e chorei e pedi que fizessem mais exames. Ela estava morrendo. Eu sabia que ela estava morrendo e sabia que ela estava me deixando. Ela estava ficando mais fraca. Foi terrível. Não consigo nem descrever como foi", diz Jade Berriman.

Após a operação, a menina passou sete dias internada antes de receber alta. Agora, está se recuperando em casa com a família.

MÃE FAZ ALERTA

Berriman declarou que acredita que a filha engoliu as bolas individualmente e, como são ímãs, elas se juntaram no intestino da criança e abriram um buraco. Após o incidente, ela vem alertando os pais nas redes sociais para tomarem cuidado com esse tipo de brinquedo.

Não comprem essas bolas de metal. Eu gostaria de nunca tê-las comprado para meu filho mais velho. Claro, sou parcialmente culpada por isso, ela deve tê-las engolido quando eu estava de costas, por um segundo, mas quero aumentar a conscientização sobre o quão perigosas essas bolinhas podem ser.Jade Berriman

Em nota encaminhada ao Daily Mirror, o posto de saúde onde a criança foi atendida informou que não podia comentar casos individuais, mas pediu a qualquer pessoa insatisfeita com seus serviços que entre em contato.

Já o hospital onde a menina foi dispensada e depois internada disse que não havia qualquer registro de reclamação por parte da família. A unidade pediu para que algum parente procurasse a unidade, para oficializar o caso e possibilitar uma investigação sobre o ocorrido.