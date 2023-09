RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente na rodovia BR-414, na altura de Anápolis, a 55 km de Goiânia, em Goiás, deixou ao menos três pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (25), entre elas uma criança. A colisão envolveu 17 veículos, incluindo três caminhões.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros de Goiás afirmou que o acidente havia deixado seis mortos. No início da tarde, a corporação informou que houve ao menos três vítimas. Os bombeiros não divulgaram a identidade delas.

O acidente ocorreu às 11h15, na altura de Anápolis, após a ponte do Capivari.

Um dos veículos envolvidos na colisão era um caminhão caçamba vazio, que vazou diesel. A área ao redor foi interditada para evitar explosões. Outros dois caminhões graneleiros carregados também colidiram.

Ao menos dez pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, e foram encaminhadas às unidades de saúde da região.

O hospital estadual Dr. Henrique Santillo, em Anápolis, afirmou que nove vítimas do acidente foram socorridas na unidade. Uma pessoa está internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave, cinco estão no pronto-socorro em observação e duas receberam alta após atendimento.

Um outro homem chegou a ser socorrido para o mesmo hospital, mas foi a óbito. Não há a confirmação se ele está entre os seis mortos contabilizados pelo Corpo de Bombeiros.

Duas crianças, uma de quatro meses e outras de três anos, foram encaminhadas à UPA Perfil Pediátrico Dr. Lineu Gonzaga Jaime, também em Anápolis. "Ambas estão conscientes, orientadas e estáveis", segundo nota do hospital.

"Manifestamos nossa solidariedade às famílias nesse momento de dor e informamos que a equipe está empenhada, com todo corpo clínico da unidade, em promover a melhor assistência aos pacientes", afirmou a direção do hospital, em nota.

Quatro viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), cinco viaturas do Corpo de Bombeiros de Anápolis e equipes de bombeiros de Pirenópolis (GO) foram mobilizadas para atuar na rodovia, que segue interditada.

Procurada, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que não conseguiu contato com as equipes que estão no local.