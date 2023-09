SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos, que proíbe a circulação de placas com final 3 e 4 nas terças-feiras, foi suspenso na manhã desta terça (26) em São Paulo.

A mudança foi anunciada após o atraso no recapeamento da pista expressa na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, mas vale para toda a capital.

A suspensão vale somente para o período da manhã, entre as 7h e às 10h. O rodízio do fim da tarde será mantido, informou a Prefeitura de São Paulo.

Outros dois acidentes dentro do Túnel do Anhangabaú dificultaram a locomoção de veículos na capital na manhã desta terça.

Uma colisão de um carro com uma moto no sentido Santana da via paralisou totalmente o trânsito para o resgate por helicóptero de uma pessoa ferida às 7h23, informou o Corpo de Bombeiros.

Outro, uma queda de moto no sentido aeroporto da via às 8h08, deixou duas pessoas feridas e duas faixas bloqueadas.

Às 8h37, o helicóptero que bloqueava o sentido Santana da via decolou e somente uma das faixas continuou ocupada, informou a CET. O órgão continuava monitorando o acidente no sentido aeroporto da via.

A SPTrans foi procurada para saber se linhas de ônibus foram desviadas, mas não deu retorno até o momento.