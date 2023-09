SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPI da Violência e Assédio Sexual contra Mulheres, instaurada nesta terça-feira (26) na Câmara Municipal de São Paulo, aprovou a convocação de reitores de três universidades com alunos envolvidos em denúncias de abuso sexual durante jogos universitários.

A presidente da CPI, a vereadora Sandra Tadeu (União Brasil), aprovou requerimentos para chamar ao plenário para prestar esclarecimentos dirigentes da Unisa (Universidade Santo Amaro), do Centro Universitário São Camilo e da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Os estudantes da Unisa que aparecem sem roupa em vídeos replicados nas redes sociais serão convidados a falar. Ainda não há data definida para as convocações.

Serão convocados também representantes da UNE (União Nacional dos Estudantes) e da UEE (União Estadual dos Estudantes).

As sessões terão a participação de sete vereadores com previsão de terminar em dezembro de 2024, quando será elaborado um relatório. Participaram da reunião que instaurou a CPI e apresentaram requerimentos as vereadoras Luna Zarattini (PT), Ely Teruel (Podemos), Silvia da Bancada Feminista (PSOL), Edir Sales (PSD), e Janaína Lima (MDB). A relatora e a vice-presidente da CPI serão votadas no próximo dia 10.

O Ministério da Educação notificou a Unisa na última segunda-feira para que a instituição preste esclarecimentos sobre um vídeo em que alunos que aparecem correndo nus e com a mão no pênis. O episódio teria acontecido em abril deste ano, em São Carlos (a 216 km da capital paulista), e o vídeo viralizou neste fim de semana.

Os alunos estariam assistindo ao jogo da seleção feminina da universidade contra o Centro Universitário São Camilo e como forma da celebração tiraram a roupa.

Em outra sequência de imagens, um grupo de alunos e alunas do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo mostrou as nádegas para o público durante uma competição universitária no interior de São Paulo, no mesmo torneio das cenas protagonizadas por discentes da Unisa.

A Unisa afirmou que expulsou os alunos identificados nas imagens. Advogada dos estudantes, Clarissa Höfling, afirmou que eles são "as verdadeiras vítimas" da situação. Segundo ela, os jovens foram obrigados a ficar nus durante o campeonato esportivo.

Nesta terça (26), a Justiça determinou que os estudantes sejam readmitidos pela universidade.

A CPI também aprovou requerimento para ouvir representantes do Metrô de São Paulo, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sptrans, que administra o sistema de ônibus na capital, para fornecerem dados sobre importunação sexual no transporte público paulistano.

Do Executivo municipal, serão convocadas a participar as secretárias Soninha Francine, de Direitos Humanos, e Elza Paulina Souza, de Segurança Urbana. Será chamada também a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes.