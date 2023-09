RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 51 anos foi preso na última segunda-feira (25), no Rio de Janeiro, por suspeita de importunação sexual em um ônibus. A vítima fingiu que dormia e gravou um vídeo para comprovar o ocorrido.

O caso aconteceu em um ônibus da linha Campo Grande - Menezes Côrtes, que vai da zona oeste da cidade ao centro. De acordo com o relato da vítima aos policiais, o homem embarcou no coletivo, sentou ao lado dela, que fazia a viagem no assento próximo à janela, e começou a se masturbar durante o trajeto.

A mulher disse aos policiais que achou estranho o fato de o suspeito sentar ao seu lado, uma vez que o ônibus estava vazio. Ela, então, fingiu que dormia e começou a gravar os movimentos do homem.

No vídeo, o suspeito passa a mão várias vezes sobre a própria bermuda, e depois parece disfarçar ao perceber que está sendo observado.

Com o vídeo registrado no celular, a mulher comunicou ao motorista do ônibus, que avisou à polícia. O suspeito tentou fugir, mas foi impedido pelos passageiros do coletivo.

Ele foi preso em flagrante por agentes do programa Segurança Presente do bairro do Recreio dos Bandeirantes e depois encaminhado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).