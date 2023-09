SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O marido suspeito de matar a própria esposa, Juliana Campos, 41, foi preso após se entregar a polícia em São Paulo. Ele é o principal suspeito de matá-la e de atear fogo na casa dela com uma criança de apenas sete anos dentro do imóvel.

O homem compareceu na tarde desta terça-feira (26) na Divisão de Capturas, mas disse à polícia que só se manifestará em juízo, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O homem, que não teve a identidade revelada, está preso e à disposição da 4° Delegacia de Defesa da Mulher para interrogatório, previsto para ocorrer nos próximos dias.

As investigações do caso ainda continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dele para pedido de um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

ENTENDA O CASO

Vizinhos contaram à polícia que o casal discutiu e que, em seguida, conseguiram ouvir gritos com pedido de socorro da mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio e localizou a vítima sem vida em um dos cômodos, com ferimentos provocados por faca.

Um vizinho conseguiu entrar no local antes dos bombeiros e salvou a criança de sete anos, que teria sido trancada pelo suspeito no imóvel. O caso foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Freguesia do Ó.

O crime foi registrado no Conjunto Habitacional Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (25).

O casal havia casado no cartório há uma semana. Eles se conheciam há cerca de um ano. Nas redes sociais, o suspeito chegou a compartilhar várias fotos do dia do casamento, em 18 de setembro.

Ainda na segunda-feira, o suspeito também publicou uma foto com música romântica horas antes de cometer o crime.

A casa foi isolada para a realização da perícia. O homem fugiu do local e era procurado pela polícia.