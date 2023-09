RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nove praias do Rio de Janeiro ganharam o selo de bandeira azul do instituto Ambiente em Rede e da FEE (Foundation for Environmental Education) para a temporada 2023/2024.

Dessas, quatro tiveram a certificação renovada. As lista das outras cinco inclui a Prainha e a praia da Reserva, na zona oeste da capital fluminense -que retornam após ausência na temporada 2022/2023-, a praia da Azeda/Azedinha, em Armação dos Búzios, a praia das Pedras de Sapatiba, em São Pedro da Aldeia, e a praia de Ubás, em Iguaba Grande.

Ao todo, 31 praias de seis estados receberam a certificação no país (veja a lista completa no final do texto).

O projeto bandeira azul avalia 34 critérios, entre eles qualidade da água, coleta de lixo adequada, acessibilidade e atividades de educação ambiental.

"Esse título é um reconhecimento do cuidado com nossas praias e ecossistemas litorâneos, que, além de proporcionarem lazer e qualidade de vida para os moradores, fomentam o turismo e fortalecem a economia", afirma secretário estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha.

No dia 27 de outubro, o projeto fará uma cerimônia em Balneário Camburiú (SC) para entregar as bandeiras aos prefeitos.

Os municípios terão entre os dias 1º de novembro e 15 de dezembro para hastear as bandeiras nas praias. Santa Catarina é o estado brasileiro com mais praias que receberam o selo.

PRAIAS COM BANDEIRA AZUL NO BRASIL

Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL)

Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari (BA)

Praia da Espera, Itacimirim, Camaçari (BA)

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador (BA)

Praia da Viração, Salvador (BA)

Praia do Cumbuco, Caucaia (CE)

Praia da Azeda/Azedinha, Armação dos Búzios (RJ)

Praia do Forno, Armação dos Búzios (RJ)

Praia do Peró, Cabo Frio (RJ)

Praia de Ubás, Iguaba Grande (RJ)

Praia do Sossego, Niterói (RJ)

Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema (RJ)

Prainha, Rio de Janeiro (RJ)

Praia da Reserva, Rio de Janeiro (RJ)

Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia (RJ)

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú (SC)

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú (SC)

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú (SC)

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras (SC)

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras (SC)

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC)

Praia de Mariscal, Bombinhas (SC)

Praia da Conceição, Bombinhas (SC)

Lagoa do Peri, Florianópolis (SC)

Praia Grande, Governador Celso Ramos (SC)

Prainha de Itá, Itá (SC)

Praia do Ervino, São Francisco do Sul (SC)

Praia do Forte, São Francisco do Sul (SC)

Praia Grande, São Francisco do Sul (SC)

Praia da Saudade, São Francisco do Sul (SC)

Praia do Tombo, Guarujá (SP)