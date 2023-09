SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senado aprova marco temporal, despedida de Rosa do STF, encontro de Lula e Campos Neto e outras notícias para começar esta quinta-feira (28).

MARCO TEMPORAL

Senado reage ao STF e aprova marco temporal em votação relâmpago. Análise em comissão e no plenário ocorre menos de uma semana após ministros derrubarem tese; Supremo prevê indenização para proprietários de 'boa-fé'.

JUSTIÇA

Rosa deixa marca no STF com julgamentos, mas enfrenta críticas do Legislativo. Ministra atuou para resolver problemas antigos da corte e entrou em embate com Congresso em temas como drogas e aborto.

GOVERNO LULA

Câmara tem paralisia para pressionar STF e Lula, e acordo prevê R$ 200 milhões a ruralistas. Menos de um mês após ceder ministérios ao centrão, governo enfrenta instabilidade na base; prazo para PEC da Anistia fica em xeque.

BANCO CENTRAL

Lula recebe Campos Neto pela primeira vez no Planalto, e Haddad fala em 'pactuação'. Presente ao encontro, ministro da Fazenda afirma que reunião marca início de relação e conversas frequentes.

GOVERNO LULA

Comandante do Exército de Lula elogia almirante delatado por Cid. Tomás Paiva diz que Garnier, que comandou Marinha sob Bolsonaro, 'sempre foi pessoa honrada'.

GOVERNO LULA

Eduardo Leite diz que Janja vai ao RS com ministros e evita criticar ausência de Lula. Governador tucano tem reunião no Planalto e diz que equipe do presidente tem se dedicado nas últimas semanas.

PLANETA EM TRANSE

Em meio a ciclone, RS tem ruas alagadas e leões-marinhos na calçada. Em Porto Alegre, lago Guaíba atinge 3,18 metros, a segunda maior enchente da história da cidade.

EDUCAÇÃO

Secretário de Tarcísio diz que abrir mão de livros didáticos foi um dos maiores erros de sua vida. Renato Feder afirma que críticas por decisão de priorizar material digital nas escolas trouxeram 'avalanche de más notícias' sobre sua gestão.

PORTUGAL

Disparada de preços na habitação força brasileiros a viverem em barracas em Portugal. Acampamento improvisado reúne dezenas de imigrantes em uma das áreas mais nobres da grande Lisboa.

JUSTIÇA

Sensação de impunidade, dizem alunos da Unisa após reintegração de expulsos. Justiça Federal determinou retorno de estudantes flagrados em vídeo; universitários também apontam dano à imagem da instituição.

COTIDIANO

Corintiano de 16 anos morre eletrocutado ao encostar em poste na saída do Itaquerão. Adolescente já havia deixado o estádio, onde assistiu ao jogo entre Corinthians e Fortaleza nesta terça (26).