SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três passageiros ficaram feridos após um bando jogar uma granada caseira dentro de um ônibus na avenida Brasil, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira (27).?

O crime foi registrado por volta das 21h30 no sentido Campo Grande da via, nas imediações do bairro de Barros Filho.

As janelas do veículo, da linha 771, foram quebradas para que a bomba caseira fosse arremessada, segundo informações da Polícia Militar.

Imagens publicadas por passageiros do veículo nas redes sociais mostram uma das vítimas com um aparente ferimento na cabeça, desacordada perto da catraca após a ação.

Os três feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Uma das pessoas tinha recebido alta na manhã de hoje e as outras duas continuavam internadas, com estado de saúde estável, segundo a direção do hospital.

Nenhum envolvido no crime tinha sido preso até a manhã de hoje. O caso foi encaminhado ao 39º DP da Pavuna, segundo a PM. A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Civil sobre o assunto.